Una docente perdió todo por el incendio de su cabaña

Jorge Arce, subjefe de Bomberos Voluntarios, dijo en RADIO MÁXIMA que el fuego consumió el techo y los tirantes, y la casa “quedó casi resumida a cenizas”. Además, dos bomberos fueron hospitalizados en forma preventiva, porque fueron afectados por las altas temperaturas.

1154249901 es el número de Alejandra para quienes deseen colaborar.

"No pudimos sacar nada, cuando llegamos a la casa vimos todo el humo adentro. Creo que por debajo de la casa o por la parte de atrás se pudo haber iniciado el fuego, no había dejado nada encendido, fue un accidente", comentó Alejandra.

"Llegué a sacar la mesa y un mueble, nada más, perdí la ropa de mi mamá, documentación, de todo. Un año entero laburando para armar mis cosas y me quedé sin nada, se vuelve a empezar, no pasa nada, pero fue un año de sacrificio porque vine de Buenos Aires sin nada", dijo consternada Alejandra.

