Guale INCENDIO

Una docente perdió todo por el incendio de su cabaña

Una cabaña ubicada en el camino de la Península, frente al Viejo Willy, se quemó totalmente en la mañana de este lunes. “Yo vine sin nada de Buenos Aires y me costó un montón, me quedé sin nada”, dijo la docente Alejandra. 1154249901 es su número.

29 Dic, 2025, 09:56 AM

Jorge Arce, subjefe de Bomberos Voluntarios, dijo en RADIO MÁXIMA que el fuego consumió el techo y los tirantes, y la casa “quedó casi resumida a cenizas”. Además, dos bomberos fueron hospitalizados en forma preventiva, porque fueron afectados por las altas temperaturas.

 

1154249901 es el número de Alejandra para quienes deseen colaborar.

 

"No pudimos sacar nada, cuando llegamos a la casa vimos todo el humo adentro. Creo que por debajo de la casa o por la parte de atrás se pudo haber iniciado el fuego, no había dejado nada encendido, fue un accidente", comentó Alejandra.

 

 

"Llegué a sacar la mesa y un mueble, nada más, perdí la ropa de mi mamá, documentación, de todo. Un año entero laburando para armar mis cosas y me quedé sin nada, se vuelve a empezar, no pasa nada, pero fue un año de sacrificio porque vine de Buenos Aires sin nada", dijo consternada Alejandra.

INCENDIO BOMBEROS

