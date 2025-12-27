Altas temperaturas en Gualeguaychú: el último día del año será sofocante

Los pronósticos anticipan que las altas temperaturas se mantendrán en estos días, y el miércoles 31, el último día del año, será sofocante en Gualeguaychú.

“Esperamos un miércoles sofocante, con las temperaturas más altas el último día del año, con máximas superiores a los 34 grados”, dijo en RADIO MÁXIMA Emiliano Riberas, desde Barómetro Argentina.

“Viene un período de temperaturas altas bastante extenso”, manifestó Riberas, quien agregó que “es muy probable que el año comience con algunas lluvias”.

Además, Riberas no descartó que en breve en nuestra zona se declare “alerta amarilla por temperaturas extremas y una sensación térmica que ronda los 40 grados”.

Agregó que “estas temperaturas pueden formar tormentas localmente fuertes, puntualmente fuertes”, como sucedió recientemente en la zona de la Panamericana.