Chocó a varios autos estacionados y se fue

Este domingo por la tarde, un Fiat Punto chocó a varios autos que estaban estacionados en la calle cortada Maipú, zona del corsódromo.
El auto era conducido por una mujer que realizó una maniobra para retroceder, y en esa acción dañó a vehículos que se encontraban estacionados.
Hubo vecinos que observaron la acción y le gritaron a la mujer, que optó por irse del lugar.
