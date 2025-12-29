Chocó a varios autos estacionados y se fue

Este domingo por la tarde, un Fiat Punto chocó a varios autos que estaban estacionados en la calle cortada Maipú, zona del corsódromo.

El auto era conducido por una mujer que realizó una maniobra para retroceder, y en esa acción dañó a vehículos que se encontraban estacionados.

Hubo vecinos que observaron la acción y le gritaron a la mujer, que optó por irse del lugar.

Temas CHOQUE