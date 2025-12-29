 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale CHOQUE

Chocó a varios autos estacionados y se fue

Conducía una mujer, que no respondió a los reclamos de los vecinos.

29 Dic, 2025, 13:30 PM

Este domingo por la tarde, un Fiat Punto chocó a varios autos que estaban estacionados en la calle cortada Maipú, zona del corsódromo.

 

El auto era conducido por una mujer que realizó una maniobra para retroceder, y en esa acción dañó a vehículos que se encontraban estacionados.

 

 

Hubo vecinos que observaron la acción y le gritaron a la mujer, que optó por irse del lugar.

CHOQUE

