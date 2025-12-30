Otero destacó que la Cooperativa logró un superavit cercano a los 3 mil millones de pesos

Remarcó además el crecimiento de la Cooperativa con los servicios de internet, el canal de Tv local, la construcción de dos salas velatorias, la incorporación de la telemedicina y la creación de un centro estadístico. En ese sentido, destacó alianza estratégicas con algunas empresas.

La gestión impulsó una redefinición del rol de la Cooperativa, transformándola en una plataforma de servicios estratégicos para el desarrollo local:

* ECOTELSA: conectividad, internet y plataforma de contenidos audiovisuales.

* Gchu TV: televisión local cooperativa con producción propia.

* Servicios Sociales: dos salas velatorias al servicio de la comunidad.

* Medycoop: incorporación de la telemedicina.

* Centro Estadístico “Prof. Roberto Franco”: datos para planificar el desarrollo.

Se realizaron fuertes inversiones en infraestructura eléctrica, incorporación de tecnología de punta para la detección temprana de fallas y renovación del parque automotor con nuevas camionetas, mejorando la capacidad operativa.

"El vecino ve que el sistema funciona, que es estable y rápido, y que no se corta. Estamos con precio competitivo y con un servicio de alta calidad", indicó Otero sobre el nuevo sistema de red Wifi que lleva a cabo la Cooperativa Eléctrica.

"Soy un dirigente cooperativo, hace 15 años estoy en el sistema cooperativo haciendo distintas cosas. Apuesto a que el 27 de enero ser reelegido y continuar con este camino tan fructífero que hemos transitado. Hoy el modelo de la Cooperativa es un modelo que se sigue a lo largo del país, pasamos de tener deudas a tener superavit, además de tener todos los nuevos servicios que tenemos", confesó Otero a nivel personal.

"Hoy por hoy no pasa por mi cabeza ser intendente, creo que las gestiones actuales se están manejando muy bien en Gualeguaychú, Pueblo Belgrano y Colonia Elías. Están haciendo un gran esfuerzo", reconoció Otero.