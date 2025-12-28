Por año nuevo se modifican los horarios de atención en las cajas municipales

El Gobierno de Gualeguaychú comunica cómo será el funcionamiento de las cajas municipales durante los últimos días de diciembre y el inicio de enero, con motivo de las celebraciones de Año Nuevo.

El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Tesorería Municipal, informa a la comunidad que con motivo de las celebraciones de Año Nuevo se modificarán los horarios de atención en las cajas municipales.

En este sentido, se informa que las ventanillas de cobro permanecerán abiertas hasta el martes 30 de diciembre a las 10 h. En tanto, los días miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero no habrá atención al público.

La actividad se retomará con normalidad el viernes 2 de enero, en el horario habitual.

Se solicita a los vecinos tener en cuenta esta información para la realización de trámites y gestiones administrativas.