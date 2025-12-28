 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale PICADAS MORTALES

Dos allanamientos simultáneos buscan desactivar las convocatorias a picadas y cortes en la ciudad

A través de redes sociales se alentaba a efectuar encuentros destinados a maniobras peligrosas y explosiones con el caño de escape principalmente en el puerto y la costanera. Secuestran motos y teléfonos. Interviene fiscalía.

28 Dic, 2025, 18:34 PM

En la fecha, siendo las 11:30 horas, personal policial llevó a cabo dos allanamientos y registros domiciliarios de manera simultánea, en el marco de actuaciones judiciales vinculadas a legajos en trámite ante la Fiscalía Auxiliar, a cargo del Dr. Lucas Pascual.

 

Las medidas fueron dispuestas a raíz de tareas investigativas y testimonios que permitieron establecer que personas involucradas utilizaban redes sociales para alentar y/o convocar encuentros destinados a realizar maniobras peligrosas (“willis”), picadas y efectuar “cortes” (explosiones con el caño de escape), principalmente en zonas del puerto y costanera, generando riesgo para la seguridad pública.

 

Estas publicaciones se realizaron durante la Navidad, en donde se a dos individuos circulando en contramano, a alta velocidad en la zona del hospital, incrementando de este modo el peligro para peatones y conductores

 

Los procedimientos se realizaron en dos domicilios de esta ciudad, ubicados en calle Avellaneda, próximo al numeral 300, y calle Jujuy, numeral aproximado al 2300, respectivamente.

 

Como resultado de los operativos, se procedió al secuestro de los siguientes elementos, los cuales guardan relación con los hechos investigados:

 

Dos motovehículos marca Honda:

Uno modelo CG 150 Titán, color blanco, sin dominio colocado; y otra modelo Wave 110S, color blanco, sin dominio colocado.

 

Dos teléfonos celulares:

Uno marca Motorola, color bordo y otro, marca iPhone, modelo 8, color negro.

No se registraron personas aprehendidas durante los procedimientos.

 

Se realizaron registros fotográficos e informes mecánicos, quedando la totalidad de los elementos secuestrados a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con las actuaciones de rigor.

 

Finalmente, se recuerda a la comunidad que el artículo 193 bis del Código Penal sanciona la participación, organización o promoción de pruebas de velocidad o destreza con vehículos automotores en la vía pública sin autorización, previendo penas de prisión de seis (6) meses a tres (3) años, además de inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena, atento al riesgo que este tipo de conductas representa para la seguridad vial y la integridad de las personas.

 

Prensa Jefatura

PICADAS MORTALES

