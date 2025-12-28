Detuvieron a un joven en situación de calle por daños y violación de domicilio

En horas de la madrugada, siendo aproximadamente las 00:45, personal policial tomó intervención por una Violación de Domicilio y Daños, ocurrido en una vivienda ubicada en el Barrio 338.

A raíz de un llamado a la sala del Comando Radioeléctrico, los efectivos se hicieron presentes en el domicilio, donde constataron la presencia de un masculino en el interior del garaje, propiedad de un hombre de 52 años de edad. El sujeto habría ingresado al inmueble tras forzar una ventana de la puerta del garaje, provocando daños en uno de los soportes.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión de un joven de 22 años de edad, en situación de calle, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el aprehendido fue trasladado y alojado en Jefatura Departamental, previo examen médico, quedando supeditado a la causa.

