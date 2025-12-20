Sorprendido cuando quería abrir la puerta de un auto

En horas de la madrugada de este sábado, personal de Comisaría Primera intervino en un procedimiento realizado en la intersección de calles Maestra Piccini y Rocamora, en inmediaciones de un local bailable.

Según lo informado por el oficial a cargo del servicio adicional, se detectó a un joven mientras intentaba abrir un automóvil estacionado en la vía pública, el cual no presentaba daños visibles. Ante esta situación, el joven fue demorado en el lugar.

Puesto el hecho en conocimiento del Fiscal interviniente, se dispuso el traslado del joven, de 24 años de edad, a Jefatura, a fin de realizar las actuaciones correspondientes por el delito de tentativa de hurto. Cabe señalar que la propietaria del automóvil no radicó denuncia.