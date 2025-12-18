 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale SINIESTRO VIAL

Impactante vuelco de un auto en Méndez y República del Líbano

El hecho se produjo en la madrugada de hoy, alrededor de las 05:40 horas, en la intersección de calles G. Méndez y República del Líbano.

18 Dic, 2025, 11:07 AM

Personal de Comisaria Sexta, que prestó intervención en el lugar, al llegar encontraron a un automóvil Volkswagen Gol Trend, volcado, aún con el conductor en su interior. El hombre que manejaba el auto, se encontraba lesionado y desorientado.

 

De inmediato la Policía dio intervención al servicio de emergencias médicas y trasladaron al herido hacia el hospital local para su atención, previo a darle intervención al personal de Tránsito Municipal quienes labraron acta de retención y acta de infracción.

 

El conductor se negaba a realizar el control de alcoholemia, por lo que además, se procedió a la retención del vehículo y de la licencia de conducir.

 

De acuerdo a lo manifestado por un testigo presencial, el vehículo habría circulado a alta velocidad por calle República del Líbano en sentido norte.

 

El conductor habría perdido el control del rodado, impactando primero contra un montículo de tierra y posteriormente contra un poste de alumbrado público, lo que provocó el vuelco y posterior colisión contra el cordón de calle G. Méndez.

