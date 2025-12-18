Ropa secuestrada por infracción a la Ley de Marcas fue donada a una Parroquia

En el marco de las actuaciones judiciales iniciadas por infracción a la Ley de Marcas y al Código Aduanero, y por disposición del Juzgado Federal de Gualeguaychú a cargo del Dr. Hernán S. Viri, la División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú de Policía Federal Argentina, llevó a cabo la entrega de una importante cantidad de prendas de vestir en carácter de donación.

Dicha mercadería había sido oportunamente secuestrada en distintos operativos realizados por esa dependencia, permaneciendo en depósito judicial hasta tanto se autorizara su destino final, conforme lo establecido por la autoridad judicial interviniente.

En cumplimiento de la orden emanada del magistrado actuante, el Jefe de la división, Subcomisario Roberto Miguel Gómez, con personal a sus órdenes, procedieron a la entrega de prendas de vestir, entre las que se destacan ropas deportiva, remeras, pantalones, gran cantidad de indumentaria para niños entre otros elementos textiles, a la Parroquia San Juan Bautista de esta ciudad, a cargo del Presbítero Oscar Bourlot, institución que desarrolla una destacada labor social y comunitaria en beneficio de los sectores más vulnerables.

Este accionar refleja no solo el compromiso permanente de la Policía Federal Argentina en la lucha contra los delitos federales, sino también su vocación solidaria y su acompañamiento a las instituciones de la ciudad.

Prensa DUOF Gualeguaychú

