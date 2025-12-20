La Municipalidad ratificó su política de castraciones

Luego de críticas de grupos proteccionistas, la Municipalidad de Gualeguaychú ratificó "su política de protección animal con datos concretos, inversión pública y un programa sostenido de castraciones y salud comunitaria".

Desde la Municipalidad se informó que "el Centro Municipal de Salud Animal y Zoonosis (CMSAZ) continúa desarrollando el Programa de Protección Animal y Salud Pública, una política sostenida cuyo eje central es el control ético de la población animal y el cuidado del bienestar comunitario. En 2025, hasta el 18 de diciembre, se concretaron 3.588 intervenciones quirúrgicas en 50 puntos de la ciudad. En el barrio La Cuchilla, el operativo se desarrolló en 2 oportunidades: el 22 de octubre de 2025, en el Salón del Barrio La Cuchilla (Jaureche y Belgrano), con 28 castraciones, y el 28 de noviembre de 2025, en el CAPS La Cuchilla, ubicado en Sáenz Peña 803, con 26 intervenciones. Estos datos reflejan una política pública sostenida, con amplio alcance territorial y continuidad en el tiempo".

“Las castraciones no son un hecho aislado: son una herramienta fundamental de salud pública, de cuidado animal y de convivencia social. Desde el Gobierno local sostenemos esta política con inversión, equipo técnico y trabajo constante en el territorio”, afirmó la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Lic. Ivana Zecca.

A través de un equipo municipal especializado, se realizan castraciones gratuitas de caninos y felinos, machos y hembras, con una planificación territorial que combina atención en la sede del CMSAZ —ubicada en Tiscornia y Goldaracena— y operativos en distintos barrios de la ciudad. Las campañas se llevan adelante de lunes a viernes por la mañana, con jornadas quincenales los viernes por la tarde, además de operativos vespertinos en otros espacios según la planificación y disponibilidad del equipo veterinario.

Destacan la inversión

El trabajo del CMSAZ se complementó en 2025 con 318 atenciones primarias de pequeños animales, que incluyeron retiros de puntos posquirúrgicos, entrega de antiparasitarios, otorgamiento de turnos, asesoramiento telefónico y presencial, además del préstamo de collares isabelinos y jaulas trampa para el manejo responsable de gatos asilvestrados.

En paralelo, la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria realizó una inversión de $6.850.000 para la puesta en valor del edificio, incorporando mejoras estructurales que garantizan condiciones adecuadas para la atención veterinaria y el posoperatorio. También invirtió $12.900.000 durante todo el 2025, en concepto de compra de alimento para donar a los refugios.

La política de protección animal se fortalece también con el acompañamiento económico a los refugios. El Municipio destina un subsidio mensual total de $1.200.000, distribuido en partes iguales entre los refugios: Patitas, La Casita, y San Roque, destinado a tareas de limpieza y mantenimiento, además de 4 fumigaciones programadas durante este 2025 a cargo del área competente de la municipalidad, para preservar la higiene de los espacios donde habitan los animales.