Amenazaron de muerte a “Palito”, el cantor del pueblo en Gualeguaychú

“Palito” dijo en MÁXIMA que al menos en tres o cuatro ocasiones, un hombre que pasó lo amenazó de muerte para que dejara de cantar en la calle, y en una ocasión hasta le lanzó un ladrillo.

Desde hace un buen tiempo, el cantor de las calles se ubica en la esquina céntrica de 25 de Mayo y Rocamora, donde con su guitarra canta canciones conocidas y otras de su propia autoría, y es saludado con alegría por la gente que pasa.

“Palito” describió que el hombre que lo amenaza es mayor, que viene “desde el lado de calle Urquiza”, y que se detiene a insultarlo y amenazarlo de muerte.

Un hecho indignante, por cuanto “Palito” es uno de los personajes populares más queridos por la gente y ya es parte de la música de las calles de Gualeguaychú.

