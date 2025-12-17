 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale POLICIALES

Violento asalto en un conocido Rapipago de Gualeguaychú

Fue a media tarde del miércoles en Avenida Del Valle al 700. El comerciante fue atacado y resultó con lesiones.

17 Dic, 2025, 23:30 PM

En la tarde de este miércoles, fue asaltado al Rapipago ubicado en Avenida Del Valle 668, donde resultó con lesiones el propietario del comercio, de 61 años.

 

El hecho ocurrió a media tarde, cuando un hombre joven ingresó al local, y tras hacerse pasar por un cliente, agredió al comerciante para llevarse alrededor de un millón de pesos de la caja.

 

Según pudo saber MÁXIMA, el autor está identificado y utilizó una llave cruz para golpear al comerciante. El delincuente se habría encontrado haciendo "changas" en la gomería ubicada en la misma vereda del Rapipago, y de ahí habría tomado la llave para cometer el asalto.

 

El comerciante recibió algunos golpes y fue derivado al hospital Centenario, donde quedó en observación debido a que recibió golpes en la cabeza, aunque se esperaba una evolución favorable.

