Violento asalto en un conocido Rapipago de Gualeguaychú

En la tarde de este miércoles, fue asaltado al Rapipago ubicado en Avenida Del Valle 668, donde resultó con lesiones el propietario del comercio, de 61 años.

El hecho ocurrió a media tarde, cuando un hombre joven ingresó al local, y tras hacerse pasar por un cliente, agredió al comerciante para llevarse alrededor de un millón de pesos de la caja.

Según pudo saber MÁXIMA, el autor está identificado y utilizó una llave cruz para golpear al comerciante. El delincuente se habría encontrado haciendo "changas" en la gomería ubicada en la misma vereda del Rapipago, y de ahí habría tomado la llave para cometer el asalto.

El comerciante recibió algunos golpes y fue derivado al hospital Centenario, donde quedó en observación debido a que recibió golpes en la cabeza, aunque se esperaba una evolución favorable.