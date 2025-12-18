Este jueves comenzaron los trabajos de bacheo en el Acceso Sur

El Gobierno de Gualeguaychú inició este jueves trabajos de bacheo sobre el Acceso Sur, principal vía de ingreso a la ciudad para visitantes provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

La intervención forma parte de una planificación orientada a fortalecer la infraestructura vial ante el aumento del tránsito durante la temporada de verano.

Las tareas están a cargo de personal de la secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, mediante la dirección de Obras Públicas, con presencia permanente de cuadrillas municipales y un esquema de trabajo que permite mantener el ordenamiento vehicular en un corredor de alta circulación.

Durante el jueves comenzó el fresado de los sectores dañados, mediante el uso de una fresadora vial montada sobre una minicargadora equipada con tambor de corte. Este procedimiento permite retirar de manera precisa el material asfáltico deteriorado, eliminar bordes irregulares y generar una superficie uniforme que asegura una correcta vinculación con la nueva carpeta a colocar.

La intervención incluyó la delimitación de cada punto afectado, la remoción total del pavimento comprometido y la limpieza del área de trabajo, con apoyo de señalización preventiva y conos para canalizar el tránsito y garantizar condiciones de seguridad tanto para los operarios como para quienes circulan por la zona.

Las labores continuarán el viernes con nuevas pasadas de fresado, los cuales dejarán listos los sectores intervenidos para la siguiente etapa. Y el lunes y martes próximos se avanzará con la preparación de mezcla asfáltica en caliente, destinada al relleno y nivelación de los baches, mediante el cual se completará así la recomposición estructural de la calzada.

Para la ejecución de las tareas se dispuso una minicargadora equipada con fresadora de tambor frontal, utilizada para la remoción precisa del pavimento deteriorado, complementada por camión de apoyo para el retiro del material resultante. El operativo se completa con señalización móvil mediante conos, iluminación preventiva integrada a los equipos y herramientas auxiliares destinadas a asegurar estabilidad, limpieza del área intervenida y correcta preparación de la base antes de la colocación de la mezcla asfáltica en caliente.

Previo al inicio del bacheo, el municipio ejecutó el recambio de defensas metálicas deterioradas a lo largo del Acceso Sur. Las acciones comenzaron en la Rotonda del Cristo, donde se retiraron guardarraíles deformados por impactos acumulados y se instalaron nuevas barandas galvanizadas, junto a postes reforzados, componentes regulables y dispositivos reflectivos tipo ojo de gato, que mejoran la visibilidad nocturna y ante condiciones climáticas adversas.

El equipamiento adquirido supera las 80 defensas metálicas, con una cantidad equivalente de soportes estructurales, destinados a reemplazar tramos que habían perdido su capacidad de contención. El operativo contempla señalización específica, ordenamiento del tránsito y asistencia de maquinaria vial para asegurar precisión en el montaje y estabilidad en cada punto intervenido.

Una vez finalizada esta etapa inicial, el cronograma continuará en la Rotonda del Parque Industrial, completando un esquema de trabajo previsto para desarrollarse a lo largo de toda la semana. La inversión destinada a la compra de los materiales asciende a casi 40 millones de pesos, financiados con recursos propios del municipio, en el marco de una política sostenida de mantenimiento de accesos y mejora de la infraestructura urbana.

Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana. Las obras son ejecutadas con personal y recursos municipales, reafirmando el compromiso del gobierno local con la mejora continua del espacio público.

