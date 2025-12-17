 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Comenzó el recambio integral de defensas metálicas en el Acceso Sur

La intervención se desarrolla sobre sectores clave del ingreso a la ciudad con equipamiento nuevo, mayor seguridad vial y tareas planificadas que se extenderán durante varios días, bajo coordinación municipal.

17 Dic, 2025, 17:07 PM

La Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura inició este martes una intervención integral en las rotondas del Acceso Sur, con el reemplazo total de defensas metálicas deterioradas y acciones de conservación orientadas a reforzar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la ciudad.

 

Las tareas comenzaron en la Rotonda del Cristo, donde cuadrillas municipales avanzan con el retiro de tramos deformados y la colocación de nuevas barandas galvanizadas, acompañadas por postes pesados, elementos regulables y dispositivos reflectivos tipo ojo de gato, que optimizan la visibilidad nocturna y ante condiciones climáticas adversas.

 

El equipamiento adquirido supera las 80 defensas metálicas y una cantidad equivalente de soportes estructurales, destinados a sustituir sectores que, tras diversos impactos, habían perdido su capacidad de contención.

 

El operativo contempla señalización preventiva, ordenamiento del tránsito mediante conos y la intervención de maquinaria vial para garantizar precisión en el montaje y estabilidad en cada punto intervenido.

 

Una vez finalizada la etapa inicial, el cronograma continuará en la Rotonda del Parque Industrial, completando un esquema de trabajo previsto para desarrollarse a lo largo de toda la semana.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

ACCESO SUR PARQUE INDUSTRIAL CRONOGRAMA RECAMBIO

