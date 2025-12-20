¿Qué lleva en esa bolsa negra?

Alrededor de las 01:00 horas de este sábado, personal de Comisaría Sexta realizó un procedimiento en inmediaciones de calles 27 de Junio y Nágera, zona suroeste de Gualeguaychú.

Mientras los efectivos policiales se encontraban de recorrida preventiva, interceptaron en la vía pública a un hombre de 53 años, quien se desplazaba en una bicicleta transportando una bolsa de residuos de color negro, en cuyo interior llevaba una máquina soldadora marca Gamma, de color azul claro.

Al ser consultado sobre la propiedad y procedencia del elemento, el hombre no pudo justificar su origen, motivo por el cual se procedió a su aprehensión y al secuestro preventivo del bien, a fin de establecer su legítima procedencia.

Se dio intervención a la autoridad judicial competente, por lo que el hombre fue trasladado a Jefatura Departamental, continuándose con las actuaciones de rigor.