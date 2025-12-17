Finalizó la entrega de materiales del Presupuesto Participativo 2025

El Gobierno de Gualeguaychú llevó adelante una nueva jornada de entrega de materiales correspondientes a los proyectos aprobados del Presupuesto Participativo 2025 en las zonas 7, 8 y 9, junto con las iniciativas del Presupuesto Participativo Joven. La actividad se realizó en el predio del ex Frigorífico y marcó el cierre del proceso de entrega en todo el territorio de la ciudad, dando continuidad al trabajo iniciado meses atrás en las zonas 1 a 6.

“Estamos muy contentos de dar finalización a este Presupuesto Participativo 2025 porque, gracias a la decisión política de nuestro intendente, se inyectaron más de 650 millones de pesos en los proyectos. Este año se presentaron 420 propuestas, lo que refleja la participación creciente de nuestros vecinos en esta herramienta de democracia directa”, expresó el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano.

De la jornada participaron la viceintendenta Julieta Carrazza; el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el director de Prensa y Comunicación, Pablo Remolif; la directora de Juventud, Ana Severin; el responsable del Área de Participación Ciudadana, Matías Visconti; el responsable del Área de Deportes, Alfredo Tolosa; y, finalmente, los concejales Raymundo Legaria, Juan Pablo Castillo y Vanina Basaldúa.

Con esta instancia, el Gobierno completó la entrega de materiales a los proyectos aprobados en todo el territorio, avanzando de manera concreta en la ejecución de iniciativas impulsadas por instituciones educativas, organizaciones sociales, comisiones vecinales, clubes, merenderos, espacios culturales y deportivos.

El Presupuesto Participativo 2025 cerró el año con un balance altamente positivo. En esta edición se presentaron 420 proyectos, de los cuales 418 fueron aprobados por cumplir con los requisitos establecidos. Las propuestas abarcaron equipamiento institucional, infraestructura, accesibilidad, juegos de plaza, fortalecimiento de espacios comunitarios y seguridad ciudadana.

Entre los proyectos aprobados se destacan 71 iniciativas vinculadas a cámaras de seguridad comunitarias, más de 107 propuestas de infraestructura y accesibilidad, más de 20 proyectos de juegos de plaza y alrededor de 220 proyectos de equipamiento, que incluyeron electrodomésticos, mobiliario, equipamiento informático, deportivo y materiales para distintos espacios comunitarios.

Con la finalización de esta etapa de entrega de materiales, el Presupuesto Participativo 2025 entra en su tramo final. Quedan pendientes los proyectos de cámaras de seguridad comunitarias, juegos y mesas premoldeadas, que requieren un proceso técnico y administrativo específico para su implementación, conforme a los procedimientos establecidos.

Detalle de proyectos beneficiados

Presupuesto Participativo 2025 – Zonas 7, 8 y 9

Zona 7

• Comisión Vecinal Piter: proyector, pochoclera y parlante

• Grupo Scout Ceferino Namuncurá: termotanque y cortadora de césped

• UADER: heladera

• Comisión Vecinal 14 de Marzo: mesas premoldeadas y un tobogán

Zona 8

• Promover CONIN: aire acondicionado e impresora

• Cáritas Catedral: máquina de coser

• Grupo OBRE: notebook

• Escuela Nº 5 Pbro. Luis N. Palma: heladera

• Hogar de Cristo: sillas

• Escuela de Capacitación Laboral Nº 160 Nazareth: batidoras

• Escuela Nº 106 Dr. Carlos Pellegrini: freezer y ventilador

• Luz de Esperanza: notebook

• Narcóticos Anónimos: sillas, pava eléctrica y termos

• Escuela Nº 8 Rosendo Fraga: parlante e impresora

• UENI Nº 133 Nazareth: horno eléctrico e impresora

• Teatro Balco y Negro: equipamiento musical

• ESJA Nº 10 Pbro. Juan Fortunato: impresora y ventilador

• Centro Almaceneros: freezer y ventilador

• Vecinos calle Tito Galguera: juegos de plaza

• Eutopía Teatro: micrófonos

• Merendero Estrellita del Norte: tablones y banquillas

• Cooperativa de Trabajo Educacional: notebook

• Escuela Nº 2 Pablo Haedo: banquetas

• ESJA Nº 82 Libertad: notebook

Zona 9

• Grupo Santa Clara: cocina

• Feria de Artesanos Plaza Italia: sillas

• Carpinchos Racing Club: iluminación de cancha

• AFAG: equipamiento deportivo

• Merendero La Esperanza: ventilador, anafe y cola pasta

• Vecinos Camino La Costa: juegos de plaza

• Escuela Nº 2 Matheu: Smart TV y proyector

• Circo Social: telas, escalera y folletería

• ACELA: mesa, gazebo y material eléctrico

• Liga de Hockey sobre Césped: equipamiento deportivo

• Sinergia Teatral: banners y juegos lúdicos

• Club Sudamérica: cocina y freezer

• Club Atlanta: equipamiento deportivo

• Club Tigre: equipamiento deportivo

• Asociación Futsal Gualeguaychú: impresora

• Merendero Los Espinillos: anafe y equipamiento de cocina

• Merendero Pies Descalzos: cocina

• Comisión Vecinal Los Espinillos: freezer

• Cáritas San Cayetano: colchón, almohadas y sábanas

• Asociación Residentes Uruguayos: gazebos

Presupuesto Participativo Joven

• Club La Cuchimarra: equipamiento deportivo

• Barrio San Agustín: equipamiento para salón

• Hockey Central: equipamiento deportivo

• Instituto Agrotécnico: equipamiento deportivo

• Escuela Barboza: mesas premoldeadas

• Instituto Elgue: equipamiento deportivo

• Juventud Unida – Tecnicatura en Diseño Gráfico: Smart TV y guillotinas

• Club Deportivo Gualeguaychú: equipamiento deportivo

• Escuela Nº 24 Nagera: Smart TV

• ONG Somos el Mundo: anafe

• Defensores del Oeste: equipamiento deportivo

• Instituto La Salle: materiales para bicicleteros

• Escuela Pablo Haedo: calculadoras y materiales para bicicleteros

• Instituto Puerto Gelos: equipamiento de laboratorio

• ESJA Nº 5 Luis N. Palma: equipamiento

• Instituto Guadalupe: mesa y heladera exhibidora

• Rotaract: proyector y barra de sonido

• Instituto Sagrado Corazón: camisetas

• Instituto Bertora: equipamiento informático

• Escuela Nº 17 Héroes de Malvinas: equipamiento deportivo

• EET Nº 1: calculadoras y equipamiento de sonido

• Iglesia Puerta de Paz: parlante y equipamiento deportivo

• Escuela Luis Clavarino: microscopio e insumos

• Sirio Libanés: gazebo y equipamiento de cocina

• ISPED: equipamiento informático

• Escuela Manuel Belgrano: proyector y artículos de librería

• Instituto Pueblo Nuevo: dos Smart TV y proyector

• Juventud Unida: pizarra e impresora

• Escuela Nº 26 Gualeyan: equipamiento deportivo y juegos lúdicos

• Escuela Nº 22 Jeannot Sueyro: herramientas

