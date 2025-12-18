26 guardavidas estarán a cargo de la seguridad en las playas de Gualeguaychu

En el marco del lanzamiento de la temporada turística 2026, el intendente Mauricio Davico presentó al cuerpo de 26 guardavidas que garantizará la seguridad en las playas de Gualeguaychú durante el verano.

Desde la dirección de Deportes municipal subrayaron el rol social que cumple este servicio esencial: "los guardavidas son mucho más que presencia en la playa: son profesionales preparados para cuidar vidas. Desde el gobierno municipal entendemos que invertir en prevención es una decisión política que protege a los vecinos y fortalece a Gualeguaychú como destino seguro”, señalaron.

El equipo de guardavidas estará coordinado por Luis Gimenez, Daniel Quinteros y Norberto Acosta, y se destaca por su formación, experiencia y compromiso. La tarea que desarrollan resulta clave para prevenir riesgos, actuar con rapidez ante emergencias y brindar tranquilidad tanto a visitantes como a residentes.

Con esta presentación, el municipio ratifica una política sostenida de cuidado, orden y responsabilidad, pilares centrales para un verano seguro y una ciudad que apuesta al desarrollo con planificación.

