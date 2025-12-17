El presidente de Juventud Unida espera "una resolución positiva” del Consejo Federal de AFA

"En estos días se está esperando la resolución del Consejo Federal de la AFA tras los incidentes ocurridos el domingo y la suspensión del partido por la no presentación del equipo de Lanús de Concepción del Uruguay". "Dijeron nos vamos, nos vamos…y se fueron", comentó el presidente de Juventud Unida.

"Ellos se equivocan, nosotros habíamos hablado con el árbitro porque pensamos que iba a ser dentro de la cancha y no afuera, ellos tienen antecedentes de una batalla campal, me parece que no es por ahí, la relación de club a club era buena", agregó Gómez sobre la decisión de no disputar el partido y la relación entre ambas instituciones.

El sueño de Juventud Unida

"El trabajo que estamos haciendo es para que, el día de mañana, Juventud tenga que estar jugando en Primera División. Hay que hacer las cosas como corresponde, pero tenemos que apuntar a las inferiores, tratar de cambiarle el chip a todos los jugadores, sobre todo a los más grandes que por ahí no saben valorar donde están jugando, y uno trata de ponerle nutricionistas, psicólogos, etc. En la gestión estamos muy conformes", agregó Cristhian Gómez.

"Se vienen algunas obras más que están planificadas para 2026,2027 y 2028. Si todo llega a salir como uno lo tiene planificado, Juventud sin dudas en 2031 tiene que estar en Primera, yo estoy convencido de eso. Juventud tiene todo, tiene infraestructura, gente que acompaña. Trabajamos seriamente en todo y esto te amarga, la verdad es eso", comentó.

Juventud Unida y River Plate

"En febrero vienen de River a ver categorías del 2010 al 2020, ese convenio no fue solamente una foto, ellos nos asesoraron legalmente, también en la educación. Estamos viendo algunas carreras de terciario de River, nos han ayudado. Hemos hecho encuentros de mini basquet, también el futbol infantil femenino fue a jugar. Ese es el club que nosotros planteamos"

Sobre la decisión del Consejo de AFA

"Es feo porque no sabes lo que puede pasar, pueden quedar los dos descalificados, podes pasar o puede pasar el otro, podes pasar pero tenes una sanción económica. Sinceramente, no sabemos. Hicimos un descargo contundente con pruebas, tenemos la esperanza de que salga positivo para Juventud Unida", remarcó en relación a la medida que tomará la AFA sobre lo sucedido.

"Este cuerpo técnico de Lanús hizo exactamente lo mismo con otro equipo, usó la misma estrategia", concluyó.