Davico: “El año que viene va a ser el de más impacto en Gualeguaychú”

Mauricio Davico realizó un repaso por la gestión y señaló que “el primer año fue muy duro. Nos equipamos en poner orden y en el tema agua y bienes capitales del municipio, maquinarias, camiones y herramientas. Hoy estamos parados en otra situación”, destacó.

El ejecutivo local resaltó el aporte de los vecinos y señaló que se invirtieron alrededor de dos mil millones de pesos en piedra, malla geotextil y asfaltado de calles.

Respecto a la planta asfáltica manifestó que “en la ciudad nos llevó tiempo aquella utopía que era el tema de trasladar la planta, que no era desarmar y armar, sino conseguir un lugar, armarla y poner un filtro que vale 140 millones de pesos”.

En otro orden, el intendente adelantó, que se concretó la firma de la licitación para trabajar en el Boulevard Pedro Jurado. “Está detonado” señaló.

La planificación prevé continuar en una etapa posterior por Daneri. “La obra puede llevar dos meses si el clima no la complica. Haremos asfalto modificado, que es el que usa en las autopistas”, expresó.

Entre otras obras, mencionó el bacheo del Acceso Sur. “Limpiamos, pusimos y reparamos columnas, cambiamos los guardarraíl, a la espera de la repavimentación que se hará con la Provincia”, indico el intendente.