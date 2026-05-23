Sorprendido cuando intentaba robar una moto

En relación a actuaciones iniciadas por el supuesto delito de “Robo en grado de Tentativa en Flagrancia”, personal policial de Comisaría Primera, intervino el viernes alrededor de las 22:40 horas de este viernes, en inmediaciones de calle José Hernández entre Andrade y Bolívar.

Según manifestó el denunciante, un joven de 25 años de edad, momentos antes se encontraba en la vivienda de un amigo cuando, cerca de las 21:30 horas, escucharon ruidos provenientes del exterior.

Al salir a verificar la situación, observaron en la intersección de Andrade y José Hernández a un joven sobre su motocicleta marca Corven 110 cc, quien además sostenía una bicicleta con una de sus manos mientras realizaba maniobras.

Ante esta situación, ambos comenzaron a correr hacia el lugar, momento en el cual el sospechoso dejó caer el rodado y emprendió la fuga en la bicicleta.

Con los datos y características aportadas por el damnificado, personal policial logró localizar y aprehender a un hombre de 31 años de edad, coincidente con la descripción brindada, en comunicación con el fiscal en turno dispuso el traslado del mismo hacia Jefatura Departamental.