Dictarán un taller de Lengua de Señas Argentina en la biblioteca popular “Rodolfo García”

El viernes 5 de junio, en la biblioteca popular “Rodolfo A. García”, comenzará a dictarse el primer nivel del taller de Lengua de Señas Argentina a cargo de docentes e intérpretes de la Asociación de Sordos Gualeguaychú.

El mismo está dirigido a todo público y se extenderá hasta el mes de noviembre, con dictado de clases los días viernes de 15:00 a 16:30 horas.

El taller contará con cupos limitados y tendrá un arancel mensual de $12.000, los socios de la biblioteca abonarán solo el 50% y será sin cargo para los integrantes de los Espacios Municipales de Primera Infancia (EMPI).

La actividad fue declarada “De interés educativo” mediante la Disposición 3/2026 de la Dirección Departamental de Escuelas, y cuenta con el apoyo del Gobierno de Gualeguaychú.

Por inscripciones, dirigirse a la biblioteca popular “Rodolfo A. García”, calle Corrientes 223, de lunes a viernes de 16 a 20 horas, o por whatsapp al 3446525802.