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Guale POLICIALES

Piedras, palo y cuchillo: una mujer fue aprehendida por violencia y amenazas

Personal de Comisaría Tercera intervino en un procedimiento originado a raíz de un conflicto entre vecinos, ocurrido en inmediaciones de calles Jujuy y Brasil, cerca de las tres de la tarde

22 May, 2026, 18:41 PM
Imagen de archivo
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En el lugar, los funcionarios policiales se entrevistaron con una mujer de 44 años de edad, quien manifestó que su vecina habría salido de su vivienda portando un cuchillo y un palo, profiriendo amenazas de muerte, y dañando su auto con una piedra.

 

Seguidamente, la mujer señalada, de 50 años, salió de su domicilio y comenzó a insultar al personal policial, manifestando además que los efectivos debían retirarse del lugar.

 

Informado de la situación, el Fiscal de Propiedad en turno dispuso resguardar la escena y reunir los elementos probatorios necesarios para solicitar una orden de allanamiento.

 

Posteriormente, siendo aproximadamente las 17:10 horas, mientras el personal policial aguardaba la autorización judicial correspondiente, se observó a la femenina salir nuevamente a la vía pública. Ante ello, se dio inmediata intervención al fiscal quien ordenó la aprehensión de la misma.

 

La mujer fue trasladada por personal de Minoridad y alojada en dependencias de la misma, quedando a disposición de la magistratura interviniente.

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