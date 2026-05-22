Cómo será el operativo de Tránsito desde el domingo 24 y durante la fiesta del 25

Con motivo de la Fiesta del 25 de Mayo, la dirección de Tránsito del Gobierno de Gualeguaychú llevará adelante un operativo especial en inmediaciones del Corsódromo, con cortes, restricciones de circulación y sectores señalizados para ordenar el armado de stands y el desarrollo de la jornada patria.

El domingo 24 de mayo, a partir de las 8:00, se impedirá el paso en Estrada entre España y Aguado, Ayacucho y José Ingenieros. La restricción se mantendrá hasta el lunes 25 de mayo, una vez finalizado el evento.

Durante la jornada del domingo, se permitirá el ingreso de vehículos vinculados al armado de stands entre las 8:00 y las 22:00. Según el mapa del operativo, habrá sectores definidos para el ingreso y egreso de estos vehículos, además de puntos de detención sobre mano izquierda para ordenar la circulación en la zona de montaje.

En tanto, el lunes 25 de mayo, desde las 8:00 y hasta la finalización del desfile, prevista para las 13:00 aproximadamente, se realizarán cortes de tránsito en los siguientes puntos: Av. Parque y Montevideo; España y Piccini; Piccini y Goldaracena; Tala y Churruarín; y Alberdi y Estrada.

El operativo también contempla la colocación de vallas en distintos sectores, accesos previstos para autoridades y vías habilitadas para el ingreso y egreso de vehículos de emergencia. Estas medidas forman parte de la organización general dispuesta para garantizar el desarrollo seguro de las actividades.

Desde la Dirección de Tránsito se solicita a los vecinos circular con precaución, respetar las indicaciones del personal afectado al operativo y evitar estacionar en los sectores señalizados, especialmente en los accesos previstos para emergencias, autoridades y vehículos de organización.

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