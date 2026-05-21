Yerba Centenaria estará presente en la Expo Mate en San Isidro

Allí también habrá marcas de yerba de Brasil y de Argentina. “La yerba se está expandiendo en todo el país, por lo que la Expo Mate será una oportunidad muy interesante”, contaron en RADIO MÁXIMA Adelina y Nadia.

“Habrá más de 170 marcas y artesanías, y la Expo llega con muy buenas expectativas”, manifestaron.

En Gualeguaychú, la que más se consume es la de un kilo, el paquete amarillo. Pero hay otras variantes de la misma marca. Se vende en despensas de barrio y ahora está ingresando en supermercados.

La productora es una empresa familiar de Brasil, que en Argentina es nueva. En Brasil se realiza todo el procesado hasta el envasado.

“La yerba se consume mucho porque es suave y no produce acidez, por el clima de la zona productiva y el proceso de elaboración, un sabor natural no agresivo que se sostiene”, destacaron Adelina y Nadia.