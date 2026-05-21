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Guale Hospital Centenario

Emergencias Hospitalarias: se realizó un abordaje acerca del manejo de vía aérea en pediátricos

En el Auditorio del Hospital Centenario se desarrolla el ciclo de capacitaciones organizado por el Comité de Docencia e Investigación junto a distintas áreas de la institución, destinado a profesionales que se desempeñan en las guardias.

21 May, 2026, 20:37 PM

Este jueves tuvo lugar la tercera jornada del Curso Intensivo de Emergencias Hospitalarias, la cual contó con la disertación del Dr. Pablo Alfaro acerca del “manejo de vía aérea en pacientes pediátricos”.

 

Recordemos que el curso cuenta con encuentros presenciales y virtuales, los tres primeros jueves de cada mes, desde mayo hasta noviembre.

 

La primera jornada estuvo a cargo del médico pediatra neumonólogo Dr. Federico Gini Cambaceres, quien abordó las infecciones respiratorias en niños y el manejo de bronquiolitis en menores de dos años. La segunda fue encabezada por el Dr. Carlos Brescacin acerca de la Neumonía, y la tercera contó con la exposición del Dr. Pablo Alfaro, quien abordó el manejo de vía aérea en pediatría.

 

La directora del Hospital Centenario Dra. Andrea Martins destacó la importancia de fortalecer los espacios de formación continua y señaló que distintas especialidades participarán a lo largo del año, brindando herramientas útiles para la práctica clínica diaria y la atención en guardia.

 

De esta manera, los profesionales siguen con la capacitación constante para brindar una mejor calidad de atención a la comunidad.

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