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Guale INVITACIÓN

Sinodal presenta Cantoral: una vida, mi parroquia, un camino

Una propuesta para emocionarnos y recorrer, a través de canciones y relatos, las distintas etapas de la vida.

11 Nov, 2026, 17:55 PM
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Desde la infancia y el descubrimiento de la fe, pasando por las búsquedas, los desafíos y las responsabilidades, hasta reconocer el valor de la comunidad parroquial como compañía en cada camino.

 

*Sinodal presenta Cantoral, un encuentro para compartir la música, los recuerdos y las experiencias que nos unen.

 

Sábado, 14 de noviembre

Hora 21

Magnasco Complejo cultural

 

Reservas: 3446521861

 

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