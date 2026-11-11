Sinodal presenta Cantoral: una vida, mi parroquia, un camino

Desde la infancia y el descubrimiento de la fe, pasando por las búsquedas, los desafíos y las responsabilidades, hasta reconocer el valor de la comunidad parroquial como compañía en cada camino.

*Sinodal presenta Cantoral, un encuentro para compartir la música, los recuerdos y las experiencias que nos unen.

Sábado, 14 de noviembre

Hora 21

Magnasco Complejo cultural

Reservas: 3446521861

¡Te esperamos para compartir esta experiencia!

Temas INVITACIÓN