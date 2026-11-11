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Guale ESPACIOS VERDES

Retiraron un árbol con riesgo de caída en Colombo y Roca

Un fresno seco presentó una inclinación repentina que amenazaba con provocar su caída sobre la calzada. Personal municipal trabajó durante varias horas para retirar el ejemplar y evitar daños a personas y vehículos.

11 Nov, 2026, 18:14 PM
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El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Dirección de Espacios Verdes, realizó una intervención de emergencia en la intersección de las calles Colombo y Roca, luego de que un árbol seco presentara una inclinación repentina que amenazaba con provocar su caída sobre la calzada.

 

El ejemplar, un fresno de gran porte, evidenciaba un avanzado deterioro en su base y sistema radicular, situación que comprometió su estabilidad y provocó el desplazamiento de su estructura.

 

Ante el riesgo que representaba para peatones, conductores y bienes materiales, personal municipal actuó de manera preventiva para evitar posibles accidentes.

 

Las tareas se extendieron durante varias horas e incluyeron el corte del ejemplar y el retiro de los restos del tronco y las ramas, mediante la utilización de motosierras, maquinaria y equipamiento propio de la Dirección de Espacios Verdes.

 

La intervención permitió eliminar el riesgo de caída sin que se registraran personas heridas ni daños materiales.

 

Estas acciones forman parte de las tareas que desarrolla el Gobierno de Gualeguaychú para atender situaciones de riesgo vinculadas al arbolado urbano y preservar la seguridad de los vecinos en los espacios públicos.

 

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