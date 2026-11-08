Se incendió un auto en calle Tropas

En la mañana de este domingo, cerca de las 10,30, tomaron intervención los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú por el incendio de un auto en la calle.

El hecho ocurrió en calles de las Tropas y Mousou, y respondió el móvil 35 de Bomberos.

Al arribo se constató un incendio generalizado que afectaba aproximadamente el 70 % del vehículo, un Fiat Punto.

Se realizó un ataque directo con devanadera y línea de 38 mm, utilizando equipos de respiración autónoma (ERA), hasta lograr la extinción total del fuego.

Posteriormente, se efectuaron tareas de remoción y verificación del habitáculo y compartimiento del motor, a fin de descartar focos ígneos remanentes.