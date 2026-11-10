Llevaba un cable cortado, dijo que lo había encontrado y terminó detenido

Un hombre de 34 años fue detenido durante la madrugada de este martes en Gualeguaychú, acusado de sustraer un tramo de cableado de la vía pública.

El procedimiento comenzó cuando efectivos del Comando Radioeléctrico realizaban recorridas preventivas por calle Brasil y, al llegar a la intersección con Rioja, observaron a un individuo que se retiró rápidamente al advertir la presencia policial.

Ante esta actitud, los uniformados decidieron interceptarlo en Rioja y Misiones, donde constataron que llevaba consigo un tramo de cable negro que intentaba ocultar.

Al ser consultado sobre la procedencia del elemento, el hombre aseguró que lo había encontrado.

Sin embargo, al recorrer la zona por donde había transitado el sospechoso, los policías encontraron un poste ubicado sobre calle Brasil, casi en su intersección con Rioja, que presentaba un cable cortado.

Según se informó, las características del cableado coincidían con las del tramo que llevaba el individuo.

Ante esta situación, se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente, que dispuso el traslado del hombre de 34 años a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedó alojado en calidad de aprehendido.

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