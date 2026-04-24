Simulaba ser una “santería” en el barrio La Cuchilla y había medio kilo de cocaína en su máxima pureza

En las últimas horas del jueves y entrada la madrugada del viernes, la División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú, de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación llevó a cabo un importante operativo en el barrio la Cuchilla de esta ciudad.

En el lugar allanado funcionara como pantalla una “santería”. Como dato para destacar, al término del operativo, los vecinos se acercaron a aplaudir a la Policía.

Se pudo establecer, que los uniformados actuaron en el marco de una investigación relacionada con la venta de estupefacientes, llevada a cabo con la Unidad Fiscal N°2 de Gualeguaychú, a cargo de la Dra. Martina Cedrés y por orden del Juzgado de Garantías y Transición N 2 A/C del Dr. Ignacio Boris Nicolás Telenta.

Dicha diligencia se llevó a cabo en presencia del veedor judicial Dr. Flavio TognoiI, lográndose la detención de cuatro hombres y el secuestro de cocaína compactada, envoltorios listos para su fraccionamiento y varias dosis de la misma sustancia listas para su comercialización, como así también elementos de corte, estiramiento, balanza, celulares, más de un millón de pesos en efectivo y demás elementos de interés para la causa. Los detenidos fueron trasladados a sede policial, y quedaron a disposición de la Justicia.