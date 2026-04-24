Un joven pidió plata a los abuelos, y ante la negativa, insultó y provocó daños en la casa

Este viernes, aproximadamente las 06:00, personal policial que se encontraba realizando relevo de servicio en inmediaciones de Guido Spano y Ramírez fue interceptado por un funcionario, quien solicitó colaboración ante un llamado de sus suegros, quienes se hallaban atravesando una situación de violencia con su nieto.

Al arribar al domicilio, se constató una fuerte discusión en el interior. El joven involucrado, de 25 años de edad, al advertir la presencia policial, adoptó una actitud agresiva, por lo que se procedió a su inmediata demora.

Entrevistados los damnificados, de 69 y 71 años de edad, manifestaron que su nieto les había solicitado dinero y, ante la negativa, reaccionó de manera violenta, ocasionando la rotura de un vidrio y profiriendo amenazas de lesiones contra ambos.

Puesto en conocimiento de la situación, la Fiscalía de Género, dispuso la aprehensión del individuo, que fue trasladado a la Jefatura Departamental.