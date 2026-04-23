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Guale ALLANAMIENTOS

Allanamientos en la zona norte: secuestran droga, armas y detienen a cinco personas

Un operativo policial realizado en la mañana del 23 de abril en la zona norte de Gualeguaychú permitió desarticular puntos de venta de droga, con el resultado de cinco detenidos, secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y armas de fuego.

23 Abr, 2026, 16:33 PM

La intervención fue el resultado de una investigación previa en el marco de la ley provincial de narcomenudeo, con intervención del Juzgado de Garantías y Transición N° 2 y la Fiscalía correspondiente. En ese contexto, se llevaron adelante cuatro allanamientos simultáneos en el asentamiento de la zona norte.

 

Del operativo participaron efectivos de distintas dependencias de la Policía de Entre Ríos, con apoyo de grupos especiales y personal de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Gualeguay y Rosario del Tala.

 

 

Durante los procedimientos, los uniformados secuestraron cocaína fraccionada para su comercialización, cogollos y una planta de cannabis, además de elementos utilizados para el fraccionamiento y distribución de la droga.

 

También se incautaron casi 1,7 millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión y otros elementos considerados clave para la investigación. A su vez, se hallaron armas de fuego calibre .22 y municiones, lo que elevó la gravedad del caso.

 

 

 

Como resultado, cinco hombres quedaron detenidos e incomunicados, mientras que otras 16 personas fueron identificadas en el marco de la causa.

 

Desde la fuerza indicaron que el operativo constituye un nuevo avance en la lucha contra el narcomenudeo en la ciudad, mientras la investigación continúa bajo la órbita judicial.

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ALLANAMIENTOS OPERATIVO SECUESTRO ZONA NORTE Ciudad DETENIDOS DROGA

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