Allanamientos en la zona norte: secuestran droga, armas y detienen a cinco personas

La intervención fue el resultado de una investigación previa en el marco de la ley provincial de narcomenudeo, con intervención del Juzgado de Garantías y Transición N° 2 y la Fiscalía correspondiente. En ese contexto, se llevaron adelante cuatro allanamientos simultáneos en el asentamiento de la zona norte.

Del operativo participaron efectivos de distintas dependencias de la Policía de Entre Ríos, con apoyo de grupos especiales y personal de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Gualeguay y Rosario del Tala.

Durante los procedimientos, los uniformados secuestraron cocaína fraccionada para su comercialización, cogollos y una planta de cannabis, además de elementos utilizados para el fraccionamiento y distribución de la droga.

También se incautaron casi 1,7 millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión y otros elementos considerados clave para la investigación. A su vez, se hallaron armas de fuego calibre .22 y municiones, lo que elevó la gravedad del caso.

Como resultado, cinco hombres quedaron detenidos e incomunicados, mientras que otras 16 personas fueron identificadas en el marco de la causa.

Desde la fuerza indicaron que el operativo constituye un nuevo avance en la lucha contra el narcomenudeo en la ciudad, mientras la investigación continúa bajo la órbita judicial.