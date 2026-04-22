Se realizó una nueva jornada de castraciones en Pueblo Belgrano

Con estos resultados, se está alcanzando prácticamente al 100% de la demanda, restando únicamente atender la requisitoria de 9 caninos.
Además, se informa que el próximo viernes 24 de abril se realizará una Jornada de Vacunación Antirrábica. La misma tendrá lugar en calles Ceibo y Seguí, en el Loteo Jurado, de 14 a 16 horas.
Se invita a toda la comunidad a acercarse y ser parte del cuidado responsable de sus mascotas, para poder seguir construyendo entre todos una ciudad más saludable y comprometida.
