Hubo una agresión en una escuela de Gualeguaychú, pero no la enmarcan en la ola de amenazas

En la noche del lunes se produjo una agresión de un estudiante de 20 años a otro de 19 en el turno noche de la escuela Esja 26 Gualeyán, zona noroeste de Gualeguaychú, pero en la Justicia no enmarcan el episodio en la ola de amenazas de los últimos días.

Fuentes judiciales manifestaron a MÁXIMA que se trató de “una pelea entre dos alumnos, que no son menores de edad, y uno de ellos buscó una cadena que tenía en su mochila y trató de agredir a su compañero. En medio de ese intento, una compañera se puso adelante para evitar que lo golpeara y la chica sufrió lesiones leves”.

El tema fue, remarcaron los informantes, una pelea entre dos compañeros y no una amenaza generalizada, y el asunto no pasó a mayores.

El agresor fue detenido e indagado y quedó con una causa abierta por lesiones y daños, ya que el dañó la moto de su compañero. El agresor quedó en libertad pero imputado, y además se dispuso desde la Justicia una prohibición de acercamiento.

El hecho tuvo repercusión en medios nacionales en el actual contexto donde aparece en los títulos principales la ola de amenazas por posibles ataques, tiroteos y uso de armas blancas en escuelas y colegios.