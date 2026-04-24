Por una extorsión en Gualeguaychú cayó una banda que operaba desde la cárcel de Campana

Lucas Pascual, Fiscal de la causa que investiga una red de extorsionadores que operaban desde la cárcel de Campana dio los detalles de la maniobra en RADIO MÁXIMA.

“Se logró la aprehensión de dos personas, una de ellas tenía una participación secundaria. Se pudo destrabar el teléfono de uno de ellos, y se fueron investigando las líneas a las que llamaban aquí en Gualeguaychú. Se fueron recabado datos y números de teléfonos, números de cuentas”, indicó Pascual.

La investigación surge a raíz de la denuncia de una víctima, quien relató que la contactaron manifestándole que había cometido un delito, le dijeron que había una causa en su contra y que iba a ser detenido. En la foto de perfil muestra una persona uniformada.

“Empezó a dar plata, hasta que ya no tuvo más, y consultó con un abogado. Se hizo la denuncia en fiscalía. La maniobra consiste en eso, darte mucha información, apurarte en los plazos, le daban dos horas para entregar el dinero”, expresó.

La entrega de dinero en efectivo se realizó en Zarate, Campana. “Desde la fiscalía le aconsejamos que hiciera venir a esta persona para lograr la detención”, manifestó el fiscal.

Pascual relató que las personas involucradas están cursando condena por homicidio en el penal de Campana.

Se hizo un allanamiento en el penal y se pidió el libro de visitas a esta persona. Se encontraron números de teléfono y números coincidentes con las transferencias de una reconocida billetera virtual. En las últimas horas, surgió una segunda persona, que también está detenida.

Se pidió además, según expresó el fiscal, la detención de otras cuatro personas que estarían involucradas, que viven en Boulogne, en el Partido de San Isidro. “Se logró la detención de dos mujeres, y las otras dos todavía no fueron localizadas”, remarcó.

Una permanece en Jefatura Departamental y otra en la Comisaría del Menor de la mujer. “Hasta que se dicte la prisión preventiva, van a seguir acá”, aclaró.

No se descarta que existan más víctimas en la ciudad

Respecto a la posibilidad de que existan otros casos en Gualeguaychú, Pascual señaló que “no he constatado que en Gualeguaychú hubieran realizado otros delitos. Por el grado de organización y por el numero de cuenta y chips con los que operan, no lo descarto. Dada la logística, yo creo que se dedican a hacer este tipo de cosas”, indicó.

Las estafas ascienden a millones de pesos

El dinero que lograron obtener de la victima alcanza montos muy elevados. “Estamos hablando de millones de pesos”, describió.

Se considera que la mecánica del engaño inicia a través de las redes sociales donde los estafadores obtienen información de sus potenciales víctimas. “Es al boleo. Debe haber más víctimas, no solo de Gualeguaychú, sino de todos lados”, manifestó.