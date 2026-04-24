Un fallo obligó al PAMI a otorgar un medicamento aunque no estaba en el Vademecum

El abogado Martín Nass informó en RADIO MÁXIMA que un fallo judicial obligó al PAMI a otorgar un medicamento con descuento del 100 por ciento, a pesar de que no estaba en el Vademecum.

Nass explicó que “si un medicamento no está en el Vademecum, que es el listado de remedios que tendría que estar en el listado de la obra social, pero hay un diagnóstico y un justificativo, lo tiene que cubrir”.

“En un caso así, lo que hay que hacer es un recurso de amparo para insistir ante la Justicia, que suele resolver en un plazo de 24 horas de presentada la medida cautelar. A veces son de vida a muerte, una asistencia o una prótesis que le va a salvar la vida”, indicó.

Un reciente fallo, dictado por el juez. Daniel Alonso (Juzgado Federal 2 de Paraná), representa un precedente clave en el derecho a la salud frente a las limitaciones administrativas de PAMI y, en general, de las obras sociales.

El paciente, F.A. de 71 años, padece una enfermedad crónica (Dermatitis Atópica Grave, según los registros médicos del caso) que requiere un tratamiento específico. El PAMI había rechazado la provisión del fármaco argumentando que el mismo no se encontraba incluido en su vademécum oficial, lo que técnicamente lo excluía de la cobertura automática.

El juez Alonso hizo lugar a la acción de amparo y ordenó:

Cobertura Integral (100%): PAMI debe garantizar el tratamiento de forma gratuita y sin costo para el afiliado.

Cumplimiento de la prescripción: la provisión debe ajustarse estrictamente a lo indicado por el médico tratante.

El fallo sostiene que la seguridad social no puede supeditar la salud de un paciente a criterios puramente administrativos o económicos cuando existe una indicación médica fundada. El vademécum es una guía, pero no un límite infranqueable si la vida o calidad de vida del afiliado corre peligro.