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Guale HABILITACIONES

Habilitaciones brinda asesoramiento para facilitar trámites comerciales y administrativos

La Dirección atiende de lunes a viernes, de 7 a 15 h, y acompaña a vecinos, comerciantes y emprendedores en la gestión de habilitaciones, recepción de documentación y consultas vinculadas al área.

28 Jun, 2026, 10:05 AM
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La Dirección de Habilitaciones atiende de lunes a viernes, de 7 a 15 h, para acompañar a vecinos, comerciantes y emprendedores en consultas, presentación de documentación e inicio de trámites vinculados a actividades comerciales y administrativas.

 

El área brinda asesoramiento técnico sobre los requisitos necesarios, la documentación a presentar y los pasos a seguir según cada rubro. Esta orientación permite ordenar cada solicitud desde el inicio y evitar demoras durante el proceso.

 

Además de la atención al público, la Dirección trabaja en la revisión de los circuitos administrativos para reducir tiempos de respuesta y facilitar las gestiones. El objetivo es ofrecer un servicio más claro, ágil y accesible para quienes deben realizar trámites ante el Municipio.

 

Quienes necesiten iniciar una habilitación o realizar consultas pueden acercarse a la Dirección de Habilitaciones en Yirigoyen 75, donde recibirán la orientación correspondiente de acuerdo a cada caso.

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