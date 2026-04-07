Se ultiman detalles para el Campeonato de Aguas Abiertas

El próximo domingo 12 de abril, el río Gualeguaychú volverá a convertirse en el escenario natural de una competencia de alto nivel deportivo con la realización del Campeonato de Aguas Abiertas. La actividad, organizada con el apoyo del Gobierno de Gualeguaychú, reunirá a más de 200 nadadores provenientes de distintos puntos de la región y tendrá su punto de partida a las 12:30 horas.

Desde la Dirección de Deportes se destacó la importancia de esta iniciativa. “Las disciplinas deportivas cumplen un rol fundamental en la construcción de una sociedad más saludable, integrada y activa. Desde el Gobierno municipal sostenemos el compromiso de acompañar y promover estos espacios que fortalecen el desarrollo deportivo y el encuentro comunitario”, señalaron.

Las pruebas contemplarán tres distancias —500, 2.000 y 3.500 metros—, lo que permitirá la participación tanto de deportistas en formación como de nadadores con mayor experiencia.

La planificación del evento contó con una reunión interinstitucional en la que participaron el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; el subsecretario de la Agencia de Seguridad, Esteban Izaguirre, el subsecretario de Protección Civil e Inspección general, Nicolás Bozzani; el director de Gestión Turística, Adrián Romero; la directora de Habilitaciones, Diana Visconti; el director de Asuntos Legales, Federico Koch, el concejal Raimundo Legaria; el responsable del Área de Cooperativas, Joaquín Páez y el representante del Campeonato de Aguas Abiertas, Exequiel Núñez. En la misma se coordinaron los aspectos logísticos y de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la competencia.

La inscripción permanece abierta hasta el día sábado a través de www.lagosdebsas.ar. Desde la organización se informó que, en caso de condiciones climáticas adversas, se evaluará la postergación o suspensión del evento, priorizando en todo momento la seguridad de los participantes.

Municipalidad de Gualeguaychú