Pérdidas totales para un vehículo incendiado en Costa Uruguay Sur

Al lugar acudió el móvil 29 que constató fuego generalizado en el vehículo, por lo que procedió a trabajar con línea de una pulgada para su extinción. Afortunadamente no hubo personas afectadas por el siniestro.

En tanto que horas antes, más precisamente a las tres de la mañana, la unidad 29, debió concurrir a la misma zona, en este caso en el barrio Toto Irigoyen, por el incendio de un terreno

Incendio de terreno en Toto Irigoyen

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