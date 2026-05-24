Pérdidas totales para un vehículo incendiado en Costa Uruguay Sur

Al lugar acudió el móvil 29 que constató fuego generalizado en el vehículo, por lo que procedió a trabajar con línea de una pulgada para su extinción. Afortunadamente no hubo personas afectadas por el siniestro.
En tanto que horas antes, más precisamente a las tres de la mañana, la unidad 29, debió concurrir a la misma zona, en este caso en el barrio Toto Irigoyen, por el incendio de un terreno
Temas
CONVERSACIÓN
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.