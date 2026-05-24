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Guale SINIESTROS

Pérdidas totales para un vehículo incendiado en Costa Uruguay Sur

Cerca de las siete y media de la mañana, personal de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú intervino en un siniestro originado en un automóvil que transitaba por el camino rural.

24 May, 2026, 11:39 AM
Incendio en Costa U Sur
Incendio en Costa U Sur

Al lugar acudió el móvil 29 que constató fuego generalizado en el vehículo, por lo que procedió a trabajar con línea de una pulgada para su extinción. Afortunadamente no hubo personas afectadas por el siniestro.

 

En tanto que horas antes, más precisamente a las tres de la mañana, la unidad 29, debió concurrir a la misma zona, en este caso en el barrio Toto Irigoyen, por el incendio de un terreno

Incendio de terreno en Toto Irigoyen
Incendio de terreno en Toto Irigoyen

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