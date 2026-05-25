Con el Tedeum, Gualeguaychú dio inicio a la gran celebración del 25 de Mayo

Gualeguaychú dio inicio este lunes a la gran celebración por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo con una jornada que comenzó en Plaza San Martín y continuó en la Catedral San José con la celebración del tradicional Tedeum.

Participaron de las actividades el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el intendente Mauricio Davico; la viceintendenta Julieta Carrazza; legisladores, funcionarios provinciales y municipales, autoridades eclesiásticas, representantes de las fuerzas armadas y de seguridad, instituciones educativas, docentes y vecinos.

En Plaza San Martín se realizó el izado de la Bandera Nacional junto a abanderados de escuelas primarias y secundarias, acompañado por la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de Gabriel Hernández.

Posteriormente, el gobernador Rogelio Frigerio y el intendente Mauricio Davico realizaron una ofrenda floral a los pies del monumento al General José de San Martín, Padre de la Patria, en homenaje a la gesta de Mayo y a los valores que dieron origen al primer gobierno patrio.

Finalizado el acto en la plaza, las autoridades y los presentes se trasladaron a la Catedral San José para participar del tradicional Tedeum, ceremonia religiosa encabezada por la Iglesia local en el marco de la conmemoración patria.

Las actividades protocolares marcaron así el inicio del cronograma oficial previsto para este 25 de Mayo, que tendrá su continuidad durante la jornada en el Corsódromo con el desfile, las pulperías y las distintas propuestas artísticas y culturales preparadas para la celebración.

Prensa Municipal

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