 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale ACTO OFICIAL

Con el Tedeum, Gualeguaychú dio inicio a la gran celebración del 25 de Mayo

Autoridades, instituciones y vecinos participaron de las actividades que marcaron el comienzo oficial de la jornada patria, entre Plaza San Martín y la Catedral San José.

25 May, 2026, 11:28 AM

Gualeguaychú dio inicio este lunes a la gran celebración por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo con una jornada que comenzó en Plaza San Martín y continuó en la Catedral San José con la celebración del tradicional Tedeum.

 

 

Participaron de las actividades el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el intendente Mauricio Davico; la viceintendenta Julieta Carrazza; legisladores, funcionarios provinciales y municipales, autoridades eclesiásticas, representantes de las fuerzas armadas y de seguridad, instituciones educativas, docentes y vecinos.

 

En Plaza San Martín se realizó el izado de la Bandera Nacional junto a abanderados de escuelas primarias y secundarias, acompañado por la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de Gabriel Hernández.

 

Posteriormente, el gobernador Rogelio Frigerio y el intendente Mauricio Davico realizaron una ofrenda floral a los pies del monumento al General José de San Martín, Padre de la Patria, en homenaje a la gesta de Mayo y a los valores que dieron origen al primer gobierno patrio.

 

Finalizado el acto en la plaza, las autoridades y los presentes se trasladaron a la Catedral San José para participar del tradicional Tedeum, ceremonia religiosa encabezada por la Iglesia local en el marco de la conmemoración patria.

 

Las actividades protocolares marcaron así el inicio del cronograma oficial previsto para este 25 de Mayo, que tendrá su continuidad durante la jornada en el Corsódromo con el desfile, las pulperías y las distintas propuestas artísticas y culturales preparadas para la celebración.

 

Prensa Municipal

Temas

ACTO OFICIAL

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso