En seis meses, la nueva oficina del RENAPER realizó casi 4.000 trámites

A seis meses de su inauguración, la oficina del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en Gualeguaychú ya realizó más de 3700 trámites, entre documentos nacionales de identidad y pasaportes, desde su espacio de atención ubicado en el Mercado del Munilla.

La oficina fue inaugurada el 24 de noviembre de 2025 y, desde entonces, acerca a los vecinos un servicio fundamental para gestionar documentación personal sin tener que trasladarse a otras localidades.

Desde su apertura, el puesto realizó un estimado de 3200 documentos nacionales de identidad y 530 pasaportes. Entre los trámites más requeridos se encuentran la renovación de documentación vencida o próxima al vencimiento, la reposición por extravíos o robos y los cambios de domicilio, que implican un recambio del plástico.

Además, durante estos seis meses se realizaron los primeros documentos de unos 70 recién nacidos, lo que también da cuenta del uso cotidiano de la oficina para resolver trámites esenciales en la ciudad.

Durante los dos primeros meses, el puesto registró un crecimiento sostenido en la concurrencia de público y mantuvo la atención tanto en la toma de trámites como en las consultas realizadas por WhatsApp y correo electrónico.

En enero de 2026, se puso en funcionamiento la turnera de RENAPER en la plaforma GualeActiva, una herramienta que permitió ordenar la demanda y priorizar la atención de trámites de DNI y pasaporte. Esta modalidad también agilizó otros servicios del puesto, como asistencia y orientación al ciudadano, consultas, reclamos y devolución de documentación.

Para consultas, los vecinos pueden comunicarse por WhatsApp al 3446 280000 o por correo electrónico a [email protected].

Desde la primera semana, además, funciona el servicio de toma de trámites mediante puesto móvil. Se trata de un equipo portátil que permite documentar a personas con discapacidades limitantes, postradas o institucionalizadas, que no tienen posibilidad de trasladarse hasta la oficina.

Este servicio se gestiona a través del WhatsApp de la oficina, donde se otorga un turno al beneficiario y se coordina la visita al domicilio o institución correspondiente. Hasta la fecha, 38 personas pudieron acceder a su documentación mediante esta modalidad.

Con más de 3700 trámites realizados, la oficina del RENAPER en Gualeguaychú se incorporó a la atención cotidiana de la ciudad y permitió resolver gestiones de documentación de manera más cercana y accesible para los vecinos.

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