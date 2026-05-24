Comenzó el armado para la gran fiesta del 25 de Mayo

Educación, Ambiente, Tránsito, Defensa Civil y Salud tendrán presencia en el Corsódromo con propuestas, controles, asistencia y acciones de prevención durante la jornada patria. Ya comenzó el armado de los puestos.

La Fiesta del 25 de Mayo reunirá en el Corsódromo a instituciones, stands, grupos de baile y vecinos, por lo que las áreas municipales trabajarán de manera articulada antes y durante el evento para colaborar con el normal desarrollo de una de las celebraciones más importantes de la ciudad.

Este domingo, desde primera hora, comenzó el armado de los puestos, por lo que hay un dispositivo especial de tránsito en la zona del Corsódromo.

Foto archivo

Desde la Dirección de Educación, los ocho Espacios Municipales de Primera Infancia realizarán una exposición de producciones elaboradas por los niños, docentes y familias, en el marco del proyecto “Vivimos el 25 de Mayo”. La propuesta contará con un stand especialmente ambientado, donde se exhibirán los trabajos realizados y habrá espacios de juego con actividades alusivas a la fecha patria, como juegos tradicionales, propuestas lúdicas y dibujos para colorear.

A través de esta iniciativa, se busca revalorizar las tradiciones, costumbres y modos de vida de la época colonial, promoviendo la participación de la comunidad educativa en experiencias significativas, creativas y compartidas. La exposición será también un espacio de encuentro para que las familias puedan acompañar a los niños y a los equipos de cada institución.

Por su parte, la Dirección de Ambiente iniciará su trabajo desde las 8:00 horas, antes del comienzo de la jornada. En ese marco, se entregarán recipientes en cada stand para depositar aceites y grasas vegetales usados, que luego recibirán el tratamiento adecuado. Además, se distribuirán calcomanías para diferenciar los cestos destinados a residuos orgánicos e inorgánicos, con el objetivo de facilitar la separación en origen por parte del público y de quienes estén a cargo de los puestos.

Desde la Dirección de Tránsito, el equipo de Educación Vial estará presente en el Corsódromo con un espacio pensado para toda la familia. La propuesta incluirá juegos lúdicos y actividades de dibujo enfocadas en el rol del peatón y en el uso responsable de los distintos medios de transporte. A través de estas acciones, se buscará promover hábitos seguros, el respeto por el espacio público y una convivencia vial más ordenada.

Defensa Civil también tendrá presencia durante toda la jornada, con un equipo de 16 personas distribuidas en el circuito y comunicadas con una base operativa que funcionará en una oficina de la Casa Rosada. Su tarea estará orientada al acompañamiento y cuidado de los vecinos que asistan al evento, en coordinación con la Policía, Bomberos y Salud.

En tanto, la Subsecretaría de Salud brindará asistencia durante el Tedeum y acompañará las actividades en el Corsódromo con equipos de promotores y enfermeros. Allí se realizarán acciones de promoción vinculadas a dengue, hipertensión y tabaquismo en los accesos al circuito y en distintos sectores del predio. Además, funcionará un puesto de enfermería para brindar asistencia primaria al público que lo requiera.

Cronograma del 25 de mayo

El cronograma comenzará a las 9:45 con la concentración en plaza San Martín. A las 10:00 se realizará el izamiento de la Bandera junto al Himno Nacional Argentino, la ofrenda floral, el ingreso a la Catedral San José y la celebración del Tedeum.

La segunda parte de la jornada se desarrollará desde las 11:30 en el Parque de la Estación, donde tendrá lugar la revista y saludo a los efectivos formados, la presentación de autoridades, las palabras del presidente municipal Mauricio Davico y el desfile de abanderados, escoltas y efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

A las 12:30 está previsto el comienzo de la celebración central con el Gran Pericón Nacional, uno de los momentos más convocantes de la jornada, que cada año reúne a instituciones, bailarines, estudiantes y vecinos en torno a las tradiciones patrias.

Posteriormente, las parejas bailarán chamamé y quedará abierto el escenario para la presentación de los distintos artistas durante toda la tarde, hasta las 18, en que está previsto el gran candombe con antorchas y el acompañamiento en vivo de a cargo de la banda La Furia del Oeste.

El festejo tendrá este año una proyección nacional a partir de la cobertura que realizará la productora del programa "Re Despiertos" que se emite por TN. En ese marco, la celebración contará con la participación de La Mily, artista invitada, quien se presentará como parte de la propuesta que acompañará la generación de contenidos desde Gualeguaychú.

Dispositivos de Tránsito

Este domingo 24 de mayo, a partir de las 8:00, se impedirá el paso en Estrada entre España y Aguado, Ayacucho y José Ingenieros. La restricción se mantendrá hasta mañana lunes 25, una vez finalizado el evento.

Durante la jornada de este domingo, se permitirá el ingreso de vehículos vinculados al armado de stands entre las 8:00 y las 22:00. Según el mapa del operativo, habrá sectores definidos para el ingreso y egreso de estos vehículos, además de puntos de detención sobre mano izquierda para ordenar la circulación en la zona de montaje.

En tanto, mañana lunes 25 de mayo, desde las 8:00 y hasta la finalización del desfile, prevista para las 13:00 aproximadamente, se realizarán cortes de tránsito en los siguientes puntos: Av. Parque y Montevideo; España y Piccini; Piccini y Goldaracena; Tala y Churruarín; y Alberdi y Estrada.

El operativo también contempla la colocación de vallas en distintos sectores, accesos previstos para autoridades y vías habilitadas para el ingreso y egreso de vehículos de emergencia. Estas medidas forman parte de la organización general dispuesta para garantizar el desarrollo seguro de las actividades.

Desde la Dirección de Tránsito se solicita a los vecinos circular con precaución, respetar las indicaciones del personal afectado al operativo y evitar estacionar en los sectores señalizados, especialmente en los accesos previstos para emergencias, autoridades y vehículos de organización.

De esta manera, las distintas áreas municipales formarán parte de la Fiesta del 25 de Mayo con tareas específicas que permitirán acompañar el desarrollo de la jornada y garantizar una celebración ordenada, segura y participativa para todos los vecinos.

Prensa Municipal

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