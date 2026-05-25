Con el Pericón más grande del mundo y miles de asistentes, Gualeguaychú festeja el Día de la Patria

En el 25 aniversario de la gran Fiesta del 25 de Mayo, Gualeguaychú volvió a ponerse a la vanguardia de los festejos patrios con un despliegue de números artísticos y musicales que fueron disfrutados por miles de vecinos y visitantes que se acercaron al Parque de la Estación para disfrutar de una celebración única.

Luego del acto oficial que encabezaron el intendente Mauricio Davico y el gobernador Rogelio Frigerio, por la pasarela del Corsódromo se realizó el tradicional desfile de Veteranos y familiares de caídos en la Guerra de Malvinas; veteranos de Bomberos Voluntarios; instituciones educativas, fuerzas armadas y de seguridad. Posteriormente hicieron su paso las Agrupaciones Tradicionalistas “El Potrero”, “Centro Criollo”, “Unidos por la Tradición”, “Doña Lilia”, “Gaucha La Amistad”, “Los Criollos de la Gayola”, “La Amistad”, “13 de Febrero”, “9 de Julio”, “Defendiendo lo Nuestro”, “Dos Hermanas (Las Mercedes)”, “Los Orejanos” y “Los Gauchitos” los que pusieron el color patrio durante el desfile a caballo.

Inmediatamente después, comenzaron los bailes tradicionales, primero con el Vals a Gualeguaychú, luego el chamamé y finalmente uno de los momentos más esperados: el pericón más grande del mundo, donde más de 2.000 bailarines interpretaron la danza argentina, y que este año contó con la presencia de grupos de adultos mayores provenientes de Paraná, Villa Elisa, Misiones y Tigre.

A continuación, comenzaron a desfilar por el escenario principal los músicos invitados que son parte del programa artístico de la jornada. La grilla está conformada por Los hermanos Gallay, Milton Galarza, Pampa Gallop, Bravio Folk, Matías Lescano, Lorenzo Fiorotto, Dúo Armónicos, Los Puebleros del Chamamé y Facundo López y Nery Vega.

Además, la fiesta contará con la actuación de Milagros Ramírez Ayala, más conocida como “La Mily”, una cantante de 14 años que comenzó su camino artístico a los 6 y ya formó parte de importantes festivales nacionales e internacionales. La joven llegó con la producción del programa de TN "Re Despiertos", que emitirá el material logrado en Gualeguaychú este marte, a partir de la 1 de la madrugada. Vale destacar que el gran festejo es cubierto tamnién por los medios provinciales El Doce y Canal 9, ambos de Paraná.

Al mismo tiempo, danzan por la pasarela del Corsódromo a lo largo de toda la tarde diferentes compañías locales como Agrupación Folklórica Picardía Criolla, Ballet Raíces de Mi Pueblo y Grupo de Bombos Latidos, Ballet Folcklórico Uamá, Ballet Folclórico La Fronteriza, Academia de Danza Alejandra Neves, Compañía de Danza Cadencia, Escuela de Malambo en Yunta y Ballet Folcklórico Legado Gaucho.

Pero no todo sucede dentro del Parque de la Estación, ya que sobre calle Estrada los 69 puestos montados por alumnos de la ciudad vieron pasar y pasear a decenas de miles de vecinos y visitantes, quienes consumieron los tradicionales platos patrios ante un colorido único e inigualable.

La gran Fiesta del 25 de Mayo finalizará con la elección de la “Mejor Empanada”, y las premiaciones de las mejores “Pulperías” y puestos “Libres, mientras que el broche de la jornada será el candombe con 600 antorchas, un atractivo que desde el año pasado regresó para quedarse como cierre del espectáculo.

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