Gualeguaychú vive el 25 de Mayo con el Corsódromo a pleno

En el marco de los festejos por el Día de la Patria, Gualeguaychú vive el acto central del 25 de Mayo en el Corsódromo, con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio; el intendente Mauricio Davico; la viceintendenta Julieta Carrazza; autoridades provinciales y municipales; fuerzas armadas y de seguridad; veteranos de Malvinas; instituciones educativas; agrupaciones tradicionalistas y vecinos.

La ceremonia comenzó con la revista de tropas, encabezada por Frigerio y Davico, acompañados por el jefe del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2 “Dragones Coronel Zelaya”, mayor Juan Cruz Bermúdez Ávila. Luego, los presentes entonaron el Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos.

“Seamos dignos de su ejemplo. Aún con nuestras diferencias, trabajemos en la construcción de un país que merezca ser vivido por todos nosotros”, expresó Davico durante su discurso, al reivindicar el legado de quienes protagonizaron el proceso histórico iniciado en mayo de 1810.

El presidente municipal planteó que cada 25 de Mayo convoca a volver sobre la historia de la Patria y sobre el sentido de la libertad. También remarcó que recordar a los hombres de Mayo no implica solo mirar al pasado, sino asumir una responsabilidad en el presente: construir una sociedad con respeto, convivencia y diálogo.

También puso en valor el carácter comunitario que tiene esta fecha para Gualeguaychú y destacó que más de 2.000 alumnos, junto a sus familias, forman parte de una propuesta que recrea comidas, costumbres, bailes y expresiones vinculadas a la tradición argentina.

Por su parte, Frigerio centró su discurso en la vigencia del legado de Mayo. “La Revolución de Mayo no fue solamente una fecha histórica. Fue el momento en que un pueblo decidió dejar de esperar que otro resolviera sus problemas y empezar a hacerse cargo de su propio destino”, afirmó.

El gobernador también vinculó el espíritu de Mayo con los desafíos actuales de Entre Ríos y del país. En esa línea, sostuvo que gobernar implica cuidar los recursos de los contribuyentes, ordenar el Estado y generar condiciones para quienes trabajan, producen e invierten.

Tras los discursos, el acto continúa con el desfile de fuerzas armadas y de seguridad, excombatientes de Malvinas, veteranos de guerra, Bomberos Voluntarios, abanderados y escoltas de escuelas, instituciones educativas y agrupaciones tradicionalistas.

Con el Corsódromo como escenario, Gualeguaychú transita una de sus celebraciones más convocantes: una forma propia de honrar el 25 de Mayo, con la comunidad como protagonista y la Patria como punto de encuentro.

Prensa Municipal

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