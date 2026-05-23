Le robaron las herramientas a un trabajador

Un ladrón solitario, que se movilizaba en bicicleta, le robó las herramientas a un trabajador desde el auto estacionado frente a su casa.

El hecho ocurrió en Gervasio Mendez y López y Planes. El delincuente abrió el auto y se llevó todas las herramientas de electricidad y mecánica que encontró en el baúl, y una mochila con herramientas, pinzas y cables.

Además, se llevó la billetera con la licencia de conducir y los documentos que estaba debajo de un asiento.

Tras la denuncia, la Policía habría detenido al autor de los daños y el robo, quien llevaba las llaves del auto “colgando como un trofeo”.

Si alguien encuentra la documentación o tiene datos para aportar, comunicarse al 3446-576482, Carlos Iribarren.