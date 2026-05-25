De madrugada y con dos garrafas, despertaron sospechas y terminaron detenidos

Personal de Comisaría Sexta, mientras realizaba recorridas preventivas en la intersección de Pedro Jurado y Urquiza, alrededor de las 04:30 horas de este lunes, procedió a la identificación y posterior aprehensión de dos hombres de 30 y 40 años de edad, quienes trasladaban dos garrafas de 10 kg cerradas.

Los sujetos manifestaron haber adquirido recientemente los elementos por la suma de $40.000, sin aportar mayores detalles sobre la compra. Ante esta situación, se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso el traslado de ambos aprehendidos hacia Jefatura Departamental, procediéndose además al secuestro de las garrafas.

Temas POLICIALES