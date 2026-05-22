Brasa y Botella encienden Pueblo Belgrano

Pueblo General Belgrano se prepara para vivir uno de los eventos gastronómicos más importantes de la región. Los próximos 15 y 16 de agosto de 2026, llega una nueva edición de Brasa y Botella – Festival de Carnes, una propuesta que reunirá gastronomía, fuegos, vinos, música y experiencias al aire libre en un entorno natural único.

Impulsado por referentes de la actividad gastronómica y vitivinícola regional como Fede García y Pitu Alfieri, el festival busca posicionarse como un encuentro que combine identidad, turismo y cultura alrededor del fuego y la buena mesa.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la realización de la Copa Argentina de Asadores, la Copa Asadores Kids y, por primera vez en la provincia de Entre Ríos, la llegada de la Copa Latinoamericana de Asadores, un evento internacional que reunirá equipos, parrilleros y especialistas del fuego de distintos puntos del continente.

Con entrada para todo público, el evento convocará a cocineros, productores, parrilleros, bodegas, emprendedores y amantes de la gastronomía en dos jornadas pensadas para disfrutar de la cocina argentina y regional.

Entre las principales actividades habrá:

- Cocina en vivo y masterclass de fuegos.

- Degustaciones de vinos y bebidas.

- Competencias nacionales e internacionales de asadores.

- Carnes a la estaca y técnicas de maduración.

- Patio gastronómico y feria de productores.

- Charlas sobre gastronomía regional y turismo.

- Música en vivo y espectáculos.

- Espacios recreativos y experiencias al aire libre.

- Participación de proyectos gastronómicos y bodegas de distintas provincias.

Además, el festival tendrá como eje principal potenciar el turismo gastronómico en la región, promoviendo productores locales y generando un espacio de encuentro entre gastronomía, naturaleza y cultura.

“Brasa y Botella no es solamente un festival gastronómico; es una celebración de nuestra identidad, de los encuentros alrededor del fuego y de todo lo que representa compartir una mesa”, expresaron desde la organización.

En las próximas semanas se anunciarán chefs invitados, bodegas participantes y el cronograma completo de actividades. Para más información y novedades, seguir las redes oficiales de Brasa y Botella.

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