El Gobierno de Gualeguaychú finalizó los trabajos correspondientes a la zona n.º 6 del plan de transformación del alumbrado público, que contempla el reemplazo de las antiguas luminarias de sodio por nuevos equipos con tecnología LED, adquiridos a fines del año pasado.

“Gracias a esta acción brindamos más seguridad, cambiamos por una tecnología que es más amigable con el ambiente y nos permite tener un mayor ahorro y, además, se ve mejor de noche. Todo esto lo hacemos con orden, gestión y gracias a la plata de tus impuestos”, remarcó el intendente Mauricio Davico.

La intervención abarcó 190 manzanas de los barrios Hipódromo, Guevara, Molinari, Quijano, Don Pablo, La Cantera y sectores aledaños del suroeste de la ciudad, donde se instalaron 573 luminarias LED en reemplazo de los equipos existentes. A estas tareas se sumaron la colocación de nuevas columnas, en respuesta a expedientes y reclamos vecinales, y el recambio de suspensiones.

Los trabajos estuvieron orientados a modernizar el alumbrado público en sectores residenciales, corredores urbanos y áreas periféricas, mediante la incorporación de tecnología de mayor eficiencia energética, menor consumo y mejores prestaciones lumínicas.

Esta intervención se enmarca en el proceso de renovación integral del sistema de iluminación pública que lleva adelante el Gobierno de Gualeguaychú, a través de una planificación territorial que permite avanzar progresivamente en distintos sectores de la ciudad.

El programa contempla tanto los recambios previstos en cada cuadrante como las necesidades identificadas mediante expedientes administrativos y reclamos de los vecinos, con el objetivo de extender los beneficios de la tecnología LED y completar la transformación del alumbrado público de Gualeguaychú.

La adquisición de las nuevas luminarias

La compra del equipamiento se formalizó mediante la incorporación del Gobierno de Gualeguaychú al programa provincial Entre Ríos LED, una iniciativa destinada a sustituir los antiguos sistemas de alumbrado público por dispositivos de mayor eficiencia energética en distintas localidades de la provincia.

La operación comprendió alrededor de 10.000 dispositivos, que fueron retirados de los depósitos de la empresa proveedora y trasladados hasta Gualeguaychú mediante un operativo logístico que requirió la utilización de tres camiones por viaje.

El lote está integrado por luminarias de 100 y 150 watts y farolas de 70 watts, cuya distribución responde a criterios técnicos vinculados con la jerarquía de las vías de circulación, las características de cada sector urbano y el volumen de tránsito.

El convenio establece a la empresa provincial ENERSA como unidad ejecutora y determina que el Gobierno de Gualeguaychú afrontará el costo total de la operación, que asciende a $1.265.820.500, IVA incluido.

El financiamiento se distribuye en 18 cuotas mensuales, con seis meses de gracia y una tasa subsidiada por la Provincia, una modalidad que permite afrontar la inversión de manera progresiva y preservar el equilibrio presupuestario municipal.

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