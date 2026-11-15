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Guale SINIESTRO VIAL

Motociclista con lesiones graves por siniestro vial en el Acceso Sur

En horas de la tarde de este domingo, personal policial dependiente de la Comisaría Séptima intervino en un siniestro vial ocurrido en la rotonda del Parque Industrial, sobre el Acceso Sur.

15 Nov, 2026, 21:14 PM
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El hecho se produjo alrededor de las 16:50 h, cuando un hombre de 69 años de edad, oriundo de la provincia de Buenos Aires, que se retiraba de la ciudad a bordo de una motocicleta marca Ducati Multistrada 1200, perdió el control del rodado al tomar la rotonda y terminó colisionando contra el guardarraíl ubicado en el sector norte.

 

Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió lesiones en su pierna, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Centenario para recibir atención médica.

 

Posteriormente, el médico policial informó que el lesionado presentaba fractura de tibia en la pierna, lesiones que fueron calificadas como de carácter grave.

 

En el lugar se llevaron adelante las diligencias de rigor, con intervención de personal de Policía Científica, mecánico policial y médico policial.

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